Абдулманап Нурмагомедов и Игорь Рыбаков презентовали книгу «Отец»
- Автор Мадина
- 04 февраля, 2020. Вторник 15:30
Абдулманап Нурмагомедов и Игорь Рыбаков представили свою книгу «Отец». Презентация прошла в малом зале Национальной библиотеки в Махачкале. Авторы рассказывают в книге советы о том, как воспитать чемпионов в спорте, бизнесе и реальной жизни.
Во время презентации Игорь Рыбаков поделился о том, что первые шаги на пути к крупному бизнесу он сделал в Республике Дагестан, оставляя заказы на махачкалинском заводе «Стекловолокно». C добротой он вспоминает те дни, а также хранит возникшие в Дагестане партнерские связи. Рыбаков сделал признание, что его всегда привлекали необычные личности, такие как Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы. Подробнее можно прочитать тут.
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