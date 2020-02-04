Абдулманап Нурмагомедов и Игорь Рыбаков представили свою книгу «Отец». Презентация прошла в малом зале Национальной библиотеки в Махачкале. Авторы рассказывают в книге советы о том, как воспитать чемпионов в спорте, бизнесе и реальной жизни.

Во время презентации Игорь Рыбаков поделился о том, что первые шаги на пути к крупному бизнесу он сделал в Республике Дагестан, оставляя заказы на махачкалинском заводе «Стекловолокно». C добротой он вспоминает те дни, а также хранит возникшие в Дагестане партнерские связи. Рыбаков сделал признание, что его всегда привлекали необычные личности, такие как Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы. Подробнее можно прочитать тут.