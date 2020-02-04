Школа гражданской журналистики в РД организовала курс лекций для пятого потока участников в Казбековском районе. Журналистский курс будет идти 3 месяца, а практические занятия проходят в выходные дни.

1 февраля журналистские занятия школы открыли руководитель ГБУ Дагестана «Координационный информационно-культурный центр» Минкомсвязи РД Мухтар Амиров и его заместитель Диляра Даудова. Со зрителями в Казбековском районе в селе Дылым поделились о комплексном механизме информационного сопровождения в интернете. Подробнее можно прочитать тут. Ранее мы писали, что лесничества готовят участки для проведения лесопосадочных работ в рамках акции «Зеленые километры».