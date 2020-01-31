ЗАМАНА - Форум «Наша Победа» пройдет в Дагестане

Форум «Наша Победа» пройдет в Дагестане

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31 января, 2020. Пятница 00:00
Форум «Наша Победа» пройдет в Дагестане

С 7 по 10 февраля в РД проведут окружной форум патриотических компаний СКФО «Наша Победа» с приглашением на участие от каждого субъекта делегаций из 10 человек от общественных организаций и органов исполнительной власти, выполняющих программы и проекты в среде гражданско-патриотического воспитания.

Форум «Наша Победа» пройдет в Дагестане
Культура

На форуме проведут стратегическую сессию. По результатам сессии создадут стратегию развития движения Бессмертного полка до 2025 года. Подробнее можно прочитать тут.

 

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