Форум «Наша Победа» пройдет в Дагестане

С 7 по 10 февраля в РД проведут окружной форум патриотических компаний СКФО «Наша Победа» с приглашением на участие от каждого субъекта делегаций из 10 человек от общественных организаций и органов исполнительной власти, выполняющих программы и проекты в среде гражданско-патриотического воспитания.