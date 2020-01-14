В конкурсе приняли участие примерно 100 коллективов, по большей части состоявших из профессиональных танцоров, певцов, музыкантов.
Теперь студенты ДГУ поедут на финальный этап фестиваля весной этого года в Объединенные Арабские Эмираты.
Ансамбль ДГУ «Мой Дагестан», стал лауреатом I степени в номинации «Национальный танец» в Российском этапе Всемирного фестиваля-конкурса национальных культур и искусства «World folk vision». Российский этап данного мероприятия завершился в минувшие выходные в Сочи.
В конкурсе приняли участие примерно 100 коллективов, по большей части состоявших из профессиональных танцоров, певцов, музыкантов.
Теперь студенты ДГУ поедут на финальный этап фестиваля весной этого года в Объединенные Арабские Эмираты.
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