ЗАМАНА - Ансамбль «Мой Дагестан» победил российский этап «World folk vision 2019»

Ансамбль «Мой Дагестан» победил российский этап «World folk vision 2019»

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14 января, 2020. Вторник 12:20
Ансамбль «Мой Дагестан» победил российский этап «World folk vision 2019»

Ансамбль ДГУ «Мой Дагестан», стал лауреатом I степени в номинации «Национальный танец» в Российском этапе Всемирного фестиваля-конкурса национальных культур и искусства «World folk vision». Российский этап данного мероприятия завершился в минувшие выходные в Сочи.

Ансамбль «Мой Дагестан» победил российский этап «World folk vision 2019»
Культура

В конкурсе приняли участие примерно 100 коллективов, по большей части состоявших из профессиональных танцоров, певцов, музыкантов.

Теперь студенты ДГУ поедут на финальный этап фестиваля весной этого года в Объединенные Арабские Эмираты.

 

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