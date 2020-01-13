ЗАМАНА - В Театре поэзии прошло мероприятие, посвященное Дню российской печати

В Театре поэзии прошло мероприятие, посвященное Дню российской печати

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13 января, 2020. Понедельник 18:18
В Театре поэзии прошло мероприятие, посвященное Дню российской печати
В Театре поэзии прошло мероприятие, посвященное Дню российской печати.
В Театре поэзии прошло мероприятие, посвященное Дню российской печати
Культура
В нем участвовали главные редакторы дагестанских печатных и сетевых изданий, работники издательств, УФПС "Почта России", министерств и ведомств. Подробнее можно прочитать тут.

 

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