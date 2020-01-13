Всероссийский конкурс лучших проектов военно-исторической тематики

Для участия в конкурсе нужно до 15 февраля зарегистрироваться в личном кабинете на сайте конкурса по ссылке https://www.xn--b1ameaofenaju.xn--p1ai/ и представить заявку на участие. Подробнее можно прочитать тут.