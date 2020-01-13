Для участия в конкурсе нужно до 15 февраля зарегистрироваться в личном кабинете на сайте конкурса по ссылке https://www.xn--b1ameaofenaju.xn--p1ai/ и представить заявку на участие. Подробнее можно прочитать тут.
Всероссийский конкурс лучших проектов военно-исторической тематики
- Автор Мадина
- 13 января, 2020. Понедельник 14:04
Начался прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов военно-исторической тематики, организатором которого выступает Российское военно-историческое общество.
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