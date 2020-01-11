ЗАМАНА - Кайтагскую вышивку представили в городе Сочи

Кайтагскую вышивку представили в городе Сочи

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11 января, 2020. Суббота 01:03
Кайтагскую вышивку представили в городе Сочи

Кайтагскую вышивку представили на выставке художественных промыслов в городе Сочи

Кайтагскую вышивку представили в городе Сочи
Культура

Накануне, в павильоне «Кавказ» культурно-этнографического центра «Моя Россия», который расположен на курорте «Роза Хутор» в городе Сочи, провели масштабное культурно-развлекательное мероприятие. Оно прошло в рамках открытия горнолыжного сезона. В ходе мероприятия развернули выставку-ярмарку народных художественных промыслов Дагестана.

 

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