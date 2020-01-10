В Махачкале состоится республиканская Рождественская архиерейская ёлка
- Автор Мадина
- 10 января, 2020. Пятница 13:05
Новогоднее мероприятие состоится 13 января в 11:00 в Большом зале Русского драматического театра имени Максима Горького в столице Дагестана.
Организовали праздник миннац и министерство культуры РД, Махачкалинская епархия Русской православной церкви.
Гости послушают песни Военного духового оркестра Пограничного управления ФСБ России по Дагестану и артистов ансамбля русской народной песни «Волна».
Будет показана постановка «Снежная Королева», а также номер учеников воскресных школ Дагестана.
В конце празднества каждому юному гостю вручат рождественский подарок.