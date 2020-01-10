ЗАМАНА - В Махачкале состоится республиканская Рождественская архиерейская ёлка

В Махачкале состоится республиканская Рождественская архиерейская ёлка

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10 января, 2020. Пятница 13:05
В Махачкале состоится республиканская Рождественская архиерейская ёлка

Новогоднее мероприятие состоится 13 января в 11:00 в Большом зале Русского драматического театра имени Максима Горького в столице Дагестана.

В Махачкале состоится республиканская Рождественская архиерейская ёлка
Культура

Организовали праздник миннац и министерство культуры РД, Махачкалинская епархия Русской православной церкви.

Гости послушают песни Военного духового оркестра Пограничного управления ФСБ России по Дагестану и артистов ансамбля русской народной песни «Волна». 

Будет показана постановка «Снежная Королева», а также номер учеников воскресных школ Дагестана.

В конце празднества каждому юному гостю вручат рождественский подарок. 

 

 

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