8 января в Доме детского творчества города Кизляр было организовано спортивно-развлекательное мероприятие «Вредные привычки», в котором участвовали ученики 3-4 классов школы №7 и школы №9.

Ученики принимали участие в таких конкурсах, как «На зарядку, становись!» (дети выполняли приседания), «Собери слово» (нужно было составлять слова из вырезанных букв), «Народная мудрость гласит» (тут участники заканчивали пословицы о здоровье), «Здоровье не купишь - его разум дарит» (нужно было правильно ответить на задаваемые вопросы), «Здоровый образ жизни - это стильно», «Спорт - залог здоровья».

Закончилось веселое мероприятие конкурсом «Полезное и вредное», где детям требовалось указать на листочках полезные и вредные продукты.