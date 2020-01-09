В Кизляре прошёл детский конкурс «Вредные привычки»
- Автор Мадина
- 09 января, 2020. Четверг 13:44
8 января в Доме детского творчества города Кизляр было организовано спортивно-развлекательное мероприятие «Вредные привычки», в котором участвовали ученики 3-4 классов школы №7 и школы №9.
Ученики принимали участие в таких конкурсах, как «На зарядку, становись!» (дети выполняли приседания), «Собери слово» (нужно было составлять слова из вырезанных букв), «Народная мудрость гласит» (тут участники заканчивали пословицы о здоровье), «Здоровье не купишь - его разум дарит» (нужно было правильно ответить на задаваемые вопросы), «Здоровый образ жизни - это стильно», «Спорт - залог здоровья».
Закончилось веселое мероприятие конкурсом «Полезное и вредное», где детям требовалось указать на листочках полезные и вредные продукты.
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