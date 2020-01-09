ЗАМАНА - В Кизляре прошёл детский конкурс «Вредные привычки»

В Кизляре прошёл детский конкурс «Вредные привычки»

Автор
09 января, 2020. Четверг 13:44
В Кизляре прошёл детский конкурс «Вредные привычки»

8 января в Доме детского творчества города Кизляр было организовано спортивно-развлекательное мероприятие «Вредные привычки», в котором участвовали ученики 3-4 классов школы №7 и школы №9.

В Кизляре прошёл детский конкурс «Вредные привычки»
Культура

 Ученики принимали участие в таких конкурсах, как «На зарядку, становись!» (дети выполняли приседания), «Собери слово» (нужно было составлять слова из вырезанных букв), «Народная мудрость гласит» (тут участники заканчивали пословицы о здоровье), «Здоровье не купишь - его разум дарит» (нужно было правильно ответить на задаваемые вопросы), «Здоровый образ жизни - это стильно», «Спорт - залог здоровья».

Закончилось веселое мероприятие конкурсом «Полезное и вредное», где детям требовалось указать на листочках полезные и вредные продукты.

 
 

 

Прочитано 34 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top