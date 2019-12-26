Певцы дагестанской эстрады устроили праздничный концерт для ветеранов. А депутаты дагестанского парламента предоставили благотворительную помощь. Началось все с выступления депутата собрания депутатов внутригородского района «Кировский район» города Махачкалы Айшат Айсаевой. Она поблагодарила ветеранов за их подвиги в годы Великой Отечественной войны, за мир и спокойствие. Она отметила, что такие встречи обязательно будут повторяться. Ветераны поблагодарили за концерт и внимание к ним. Далее они рассказали о своих воспоминаниях, о своей жизни и обычаях. Отметим, что Глава Дагестана Владимир Васильев каждый год приходит с визитом к ветеранам.
Партийная акция «Навстречу году 75-летия Великой Победы» стартовала в Махачкале
- Автор Мадина
- 26 декабря, 2019. Четверг 13:24
В рамках партийного проекта «Старшее поколение» в доме-интернат «Ветеран» в столице Дагестана началась акция «Навстречу году 75-летия Великой Победы», сообщает РИА "Дагестан".
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