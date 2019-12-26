Представители ДГТУ встретились со школьниками Новолакского района

Как сообщает РИА "Дагестан", на встрече представители ДГТУ подробно и интересно рассказали ученикам школы историю университета, про условия приема и учебы, направления и профили подготовки, по которым будет идти отбор абитуриентов в следующем году. Ученикам раздали буклеты с подробной информацией о факультетах и направлениях ДГТУ. Сотрудники ДГТУ ответили на все вопросы учеников школы и пожелали им удачи в учебе.