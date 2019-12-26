ЗАМАНА - Представители ДГТУ встретились со школьниками Новолакского района

Представители ДГТУ встретились со школьниками Новолакского района

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26 декабря, 2019. Четверг 11:11
Представители ДГТУ встретились со школьниками Новолакского района

Сотрудники ДГТУ провели встречу со школьниками Новолакского района.

Представители ДГТУ встретились со школьниками Новолакского района
Культура

Как сообщает РИА "Дагестан", на встрече представители ДГТУ  подробно и интересно рассказали ученикам школы историю университета, про условия приема и учебы, направления и профили подготовки, по которым будет идти отбор абитуриентов в следующем году. Ученикам раздали буклеты с подробной информацией о факультетах и направлениях ДГТУ. Сотрудники ДГТУ ответили на все вопросы учеников школы и пожелали им удачи в учебе.

 

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