В Дагестане прошла Битва Блогеров

7 блогеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Ростова-на-Дону, Челябинска посетили Дагестан, дабы прочувствовать атмосферу горного края и поучаствовать в битве по национальным ремеслам и готовке местных блюд.

Дербент был первым пунктом, с которым познакомились блогеры. Там их ожидали конкурсы по ковроткачеству на старинном станке, а также готовка знаменитого восточного блюда - долма. На видео можно посмотреть первый день битвы.