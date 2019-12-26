ЗАМАНА - В Дагестане прошла Битва Блогеров

В Дагестане прошла Битва Блогеров

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26 декабря, 2019. Четверг 09:57
В Дагестане прошла Битва Блогеров

7 блогеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Ростова-на-Дону, Челябинска посетили Дагестан, дабы прочувствовать атмосферу горного края и поучаствовать в битве по национальным ремеслам и готовке местных блюд.

Дербент был первым пунктом, с которым познакомились блогеры. Там их ожидали конкурсы по ковроткачеству на старинном станке, а также готовка знаменитого восточного блюда - долма. На видео можно посмотреть первый день битвы.

 

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