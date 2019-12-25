Чемпионы первенства СКФО 2019 года были награждены почетными дипломами и премиями.
Максутдин Джанболатов получил диплом «Лучший тренер 2019 года» за отличные результаты своих учеников.
В муниципальном Доме шахмат в столице Дагестана наградили юных шахматистов, показавших хорошие результаты на важных шахматных сражениях 2019 года.
Чемпионы первенства СКФО 2019 года были награждены почетными дипломами и премиями.
Максутдин Джанболатов получил диплом «Лучший тренер 2019 года» за отличные результаты своих учеников.
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