ЗАМАНА - Дагестанская федерация шахмат подвела итоги 2019 года

Дагестанская федерация шахмат подвела итоги 2019 года

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25 декабря, 2019. Среда 13:20
Дагестанская федерация шахмат подвела итоги 2019 года

В муниципальном Доме шахмат в столице Дагестана наградили юных шахматистов, показавших хорошие результаты на важных шахматных сражениях 2019 года.

Дагестанская федерация шахмат подвела итоги 2019 года
Культура

Чемпионы первенства СКФО 2019 года были награждены почетными дипломами и премиями.

Максутдин Джанболатов получил диплом «Лучший тренер 2019 года» за отличные результаты своих учеников.

 

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