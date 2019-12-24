ЗАМАНА - Зарема Бутаева встретилась с делегацией из Татарстана

Зарема Бутаева встретилась с делегацией из Татарстана

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24 декабря, 2019. Вторник 15:27
Зарема Бутаева встретилась с делегацией из Татарстана

Министр культуры Дагестана Зарема Бутаева в день празднования 65-летия Союза композиторов Дагестана провела встречу с делегацией из Республики Татарстан, сообщает РИА "Дагестан".

Зарема Бутаева встретилась с делегацией из Татарстана
Культура

В встрече участвовали Народный артист Татарстана Рашид Калимуллин, композитор Марк Левянт, председатель Союза композиторов Дагестана Рамазан Фаталиев. Зарема Бутаева выразила слова благодарности гостям за встречу и подчеркнула важность внимания руководства творческого союза России к региональному отделению. Подробнее можно прочитать тут.

 

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