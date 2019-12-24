Зарема Бутаева встретилась с делегацией из Татарстана
- Автор Мадина
- 24 декабря, 2019. Вторник 15:27
Министр культуры Дагестана Зарема Бутаева в день празднования 65-летия Союза композиторов Дагестана провела встречу с делегацией из Республики Татарстан, сообщает РИА "Дагестан".
В встрече участвовали Народный артист Татарстана Рашид Калимуллин, композитор Марк Левянт, председатель Союза композиторов Дагестана Рамазан Фаталиев. Зарема Бутаева выразила слова благодарности гостям за встречу и подчеркнула важность внимания руководства творческого союза России к региональному отделению. Подробнее можно прочитать тут.