Владимир Васильев вручил сертификаты победителям конкурса грантов

Грант выиграли создатели 51-го проекта. Они получили грант на 13 миллионов рублей от Главы Дагестана. Владимир Васильев в праздничной атмосфере вручил дипломы и подчеркнул важность каждого из проектов. Он отметил, что все участники конкурса живут для общества республики и совершают хорошие дела. Были представлены самые разнообразные проекты – в области культуры, здоровья, экономики, сельского хозяйства и инноваций. Ранее мы писали, что а Карабудахкентском районе открыли новую больницу.