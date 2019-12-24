Грант выиграли создатели 51-го проекта. Они получили грант на 13 миллионов рублей от Главы Дагестана. Владимир Васильев в праздничной атмосфере вручил дипломы и подчеркнул важность каждого из проектов. Он отметил, что все участники конкурса живут для общества республики и совершают хорошие дела. Были представлены самые разнообразные проекты – в области культуры, здоровья, экономики, сельского хозяйства и инноваций. Ранее мы писали, что а Карабудахкентском районе открыли новую больницу.
Владимир Васильев вручил сертификаты победителям конкурса грантов
- Автор Мадина
- 24 декабря, 2019. Вторник 10:13
Объявлены победители конкурса на соискание грантов Главы Дагестана Владимира Васильева. Участники представили больше 300 проектов.