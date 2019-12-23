ЗАМАНА - Ансамбль «Лезгинка» представил новую композицию «Мать сыновей» в Махачкале

Ансамбль «Лезгинка» представил новую композицию «Мать сыновей» в Махачкале

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23 декабря, 2019. Понедельник 16:20
Ансамбль «Лезгинка» представил новую композицию «Мать сыновей» в Махачкале

Государственный Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» презентовал свою новую хореографическую композицию «Мать сыновей» в Русском драматическом театре в столице Дагестана.

Ансамбль «Лезгинка» представил новую композицию «Мать сыновей» в Махачкале
Культура

Гостями стали министр культуры республики Зарема Бутаева, глава Миннац РД Энрик Муслимов, советник Главы Дагестана Камиль Ланда. Подробнее можно прочитать тут. Напомним, что мы ранее писали, Владимир Васильев награждён медалью к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

 

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