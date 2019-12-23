Гостями стали министр культуры республики Зарема Бутаева, глава Миннац РД Энрик Муслимов, советник Главы Дагестана Камиль Ланда. Подробнее можно прочитать тут. Напомним, что мы ранее писали, Владимир Васильев награждён медалью к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Ансамбль «Лезгинка» представил новую композицию «Мать сыновей» в Махачкале
- Автор Мадина
- 23 декабря, 2019. Понедельник 16:20
Государственный Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» презентовал свою новую хореографическую композицию «Мать сыновей» в Русском драматическом театре в столице Дагестана.
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