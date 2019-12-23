ЗАМАНА - В Махачкале масштабно отпразднуют Новый год

В Махачкале масштабно отпразднуют Новый год

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23 декабря, 2019. Понедельник 10:34
В Махачкале масштабно отпразднуют Новый год

Куда пойти в последнюю неделю 2019 года и как празднично провести время с родными? Махачкала организовала интересное новогоднее расписание, дабы жители и туристы столицы Дагестана смогли весело встретить Новый год и отметить желанные праздники.

В Махачкале масштабно отпразднуют Новый год
Культура

Расписание новогодних мероприятий начинается с 25 декабря, в 17:00: на площадке Русского драматического театра имени Максима Горького, где ожидаются новогодние концерты и детский мюзикл «Новогоднее приключение Маги и Пати». 25 декабря в 18:00 там же пройдет праздничный концерт «С новым годом, Махачкала!».

 

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