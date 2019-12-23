В Махачкале масштабно отпразднуют Новый год
- Автор Мадина
- 23 декабря, 2019. Понедельник 10:34
Куда пойти в последнюю неделю 2019 года и как празднично провести время с родными? Махачкала организовала интересное новогоднее расписание, дабы жители и туристы столицы Дагестана смогли весело встретить Новый год и отметить желанные праздники.
Расписание новогодних мероприятий начинается с 25 декабря, в 17:00: на площадке Русского драматического театра имени Максима Горького, где ожидаются новогодние концерты и детский мюзикл «Новогоднее приключение Маги и Пати». 25 декабря в 18:00 там же пройдет праздничный концерт «С новым годом, Махачкала!».