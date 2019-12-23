Что едят на Северном Кавказе в Новый год?
- Автор Мадина
- 23 декабря, 2019. Понедельник 09:49
Что на Новый год едят в Дагестане, Чечне, Ингушетии? Подготовили информацию в ТАСС.
Хинкал, чуду или традиционное оливье? Подробнее можно прочесть тут.
Что на Новый год едят в Дагестане, Чечне, Ингушетии? Подготовили информацию в ТАСС.
Хинкал, чуду или традиционное оливье? Подробнее можно прочесть тут.
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