Подробнее можно прочитать тут.
Центру изучения родных языков исполнилось три года
- Автор Мадина
- 23 декабря, 2019. Понедельник 00:00
Три года прошло со дня открытия Центра изучения родных языков при ДГУ.
Последнее от Мадина
- Цены на первичном рынке Махачкалы за год поднялись на 1,6%
- Специалисты каспийской стоматологической поликлиники оказывают помощь пациентам на дому по полису
- Центру изучения родных языков исполнилось три года
- Стали известны самые эффективные города и районы Дагестана
- Мэрия Махачкалы определилась с датой открытия главной площади города