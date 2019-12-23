ЗАМАНА - Центру изучения родных языков исполнилось три года

Центру изучения родных языков исполнилось три года

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23 декабря, 2019. Понедельник 00:00
Центру изучения родных языков исполнилось три года

Три года прошло со дня открытия  Центра изучения родных языков при ДГУ.

Центру изучения родных языков исполнилось три года
Культура

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