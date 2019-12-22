Об этом сообщил официальный сайт «Махачкалинские известия».
Указ о присуждении столь важного звания певцу был подписан Главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым.
Знаменитый даргинский певец Ринат Каримов теперь официально «Народный артист Республики Дагестан».
Об этом сообщил официальный сайт «Махачкалинские известия».
Указ о присуждении столь важного звания певцу был подписан Главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым.
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