ЗАМАНА - Глава Дагестана присвоил Ринату Каримову звание народного артиста

Глава Дагестана присвоил Ринату Каримову звание народного артиста

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22 декабря, 2019. Воскресенье 12:08
Глава Дагестана присвоил Ринату Каримову звание народного артиста

Знаменитый даргинский певец Ринат Каримов теперь официально «Народный артист Республики Дагестан».

Глава Дагестана присвоил Ринату Каримову звание народного артиста
Культура

Об этом сообщил официальный сайт «Махачкалинские известия».

Указ о присуждении столь важного звания певцу был подписан Главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым.

 

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