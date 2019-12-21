Федерико Арнальди приехал в Дагестан

Федерико Арнальди в Дагестане! Он узнает на себе, что такое кавказское гостеприимство, купит себе папаху Хабиба, остановится в плавучем отеле в центре каньона, расскажет, зачем дагестанским младенцам бреют головы и попробует абрикосовую кашу и ботиши.