ЗАМАНА - Федерико Арнальди приехал в Дагестан

Федерико Арнальди приехал в Дагестан

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21 декабря, 2019. Суббота 09:03
Федерико Арнальди приехал в Дагестан

Федерико Арнальди в Дагестане! Он узнает на себе, что такое кавказское гостеприимство, купит себе папаху Хабиба, остановится в плавучем отеле в центре каньона, расскажет, зачем дагестанским младенцам бреют головы и попробует абрикосовую кашу и ботиши.

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?СМОТРИТЕ ЗАВТРА - 21 ДЕКАБРЯ В 13:05! Федерико Арнальди в Дагестане! Он узнает на себе, что такое кавказское гостеприимство, купит себе папаху Хабиба, остановится в плавучем отеле в центре каньона, расскажет, зачем дагестанским младенцам бреют головы и попробует абрикосовую кашу и ботиши. А еще итальянский путешественник погостит в селе Чох, увидит обряд знакомства жениха и невесты, научит местных детей итальянской кулинарии и приготовит каурму. #ПоедемПоедим #НТВ #ФедерикоАрнальди #Дагестан #Махачкала https://www.ntv.ru/video/1805278/

Публикация от «Поедем, поедим!» НТВ (@poedempoedim_official)

 

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