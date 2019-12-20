ЗАМАНА - В ДГТУ прошел Открытый студенческий кинофестиваль «Серебряная вилка»

В ДГТУ прошел Открытый студенческий кинофестиваль «Серебряная вилка»

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20 декабря, 2019. Пятница 16:16
В ДГТУ прошел Открытый студенческий кинофестиваль «Серебряная вилка»
10-й юбилейный открытый студенческий фестиваль любительского кино «Серебряная вилка» прошел 19 декабря в Дагестанском государственном техническом университете.
В ДГТУ прошел Открытый студенческий кинофестиваль «Серебряная вилка»
Культура
Сообщается, что в фестивале участвовали 7 проектов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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