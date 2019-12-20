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Вчера, 18 декабря, на базе РГВК «Дагестан» состоялась запись программы «Люди и время» («Адамти ва замана») на даргинском языке. В ток-шоу по итогам 2019 года также приняли участие работники Даргинского театра им. О. Батырая: заслуженный артист РФ, режиссер-постановщик Нариман Алиев, заслуженный артист РД Магомед Шахбанов, артисты театра Арсен Гасанов и Тагир Алишейхов. Ведущая программы Марьям Абдурахманова обсуждала вместе с гостями из разных уголков республики социальные вопросы, в частности разговор был о строительстве школ, проблемах образования, здравоохранения, а также о сохранении и популяризации родного языка и культуры. Своими вокальными выступлениями украсили эфир всеми любимые вокалисты Магомед Шахбанов и Арсен Гасанов. И конечно же в этот день говорили о прошедшей реставрации Даргинского театра, о репертуаре и новых постановках, о чем подробно рассказал Нариман Алиев. От лица коллектива благодарим редакторов передачи за приглашение и желаем вашему проекту процветания и успешной работы в наступающем 2020 году! @gasanov_arsen_ @magomed_icarinskiy.official @alisheihov_tagir #адамтивазамана #годтеатра #даргалатеатр #даргинскийтеатр #итогигода #музыка #роднойязык #даргаламез #театр2020