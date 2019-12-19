ЗАМАНА - В Махачкале провели выставку детского творчества и арт-площадку «Рисуют дети»

В Махачкале провели выставку детского творчества и арт-площадку «Рисуют дети»

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19 декабря, 2019. Четверг 00:00
В Махачкале провели выставку детского творчества и арт-площадку «Рисуют дети»

Вчера в Махачкале в национальной библиотеке имени Расула Гамзатова прошли выставка детского художественного творчества и арт-площадка «Рисуют дети».

В Махачкале провели выставку детского творчества и арт-площадку «Рисуют дети»
Культура

Как сообщают в пресс-службе министерства культуры Республики Дагестан, почетным гостем выставки стала глава ведомства Зарема Бутаева. На выставке можно было увидеть больше 500 работ юных художников 15 школ Дагестана из Махачкалы, Дагестанских Огней, Каспийска, Кизляра, а также из Кайтагского, Казбековского, Тарумовского, Тляратинского, Хасавюртовского и Хунзахского районов республики. 

 

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