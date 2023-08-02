ЗАМАНА - Всероссийский фестиваль народного творчества «Кубачи» пройдет в Дагестане

Всероссийский фестиваль народного творчества «Кубачи» пройдет в Дагестане

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02 августа, 2023. Среда 09:52
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Всероссийский фестиваль народного творчества «Кубачи» пройдет в Дагестане

Всероссийский фестиваль народного творчества «Кубачи» состоится 24-26 августа в селении Кубачи Дахадаевского района. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма РД.

Всероссийский фестиваль народного творчества «Кубачи» пройдет в Дагестане

В рамках фестиваля пройдут выставка-продажа изделий народно-художественных промыслов, мастер-классы, концертная программа фольклорных коллективов Дагестана, конкурсы: «Сохранение памяти» – на лучшее изделие, «Взгляд в будущее» – на лучшую творческую работу молодых мастеров.

Программа включает экскурсии: по аулу Кубачи, в Кала-Корейш – резиденцию правителей средневекового государства Кайтаг, в Амузги – древний аул оружейников.

Также участники фестиваля посетят этнодом «Кубачи», музей Кубачинской средней школы имени А. Г. Караева с углубленным изучением основ кубачинского искусства. 

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