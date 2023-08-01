Авторы реалити-шоу «Возвращение. Дети. Первые» рассказали о реализации проекта

Накануне на базе РИА "Дагестан" прошла пресс-конференция, участники которой обсудили реализацию первого в республике реалити-шоу для подростков «Возвращение. Дети. Первые». С представителями СМИ поговорили помощник руководителя Дагестана, председатель Совета регионального отделения «Движение первых» Людмила Саидова и автор проекта, шеф-редактор тематического вещания ГТРК «Дагестан» Назира Алиева.

Принять участие в реалити-шоу смогут ребята в возрасте 14 -17 лет, имеющие гражданство России, а также согласие законного представителя и прошедшие отбор согласно правилам. По результатам кастинга будут отобраны 10 подростков. Съемки и премьера должны состояться осенью 2023 года. Локацией проекта стал Хунзахский район.

«Это проект о времени. Мы перемещаем современного дагестанского подростка в условия прошлого. Шоу непростое, так как погружает в историю, в особое место проживания, абсолютно все будет соответствовать прошлым векам. Родителей на площадке не будет, так как ребятам нужно погрузиться в проект, прожить эту жизнь по-настоящему. Также у них не будет доступа к интернету в течение двух недель. Участников будут сопровождать психолог, этнограф и другие эксперты проекта», – высказалась председательница Совета регионального отделения «Движение первых» Людмила Саидова.

Цель реалити-шоу, как сообщают организаторы, заключается в повышении уровня знаний истории, географии, культуры и традиций народов республики у юного поколения с помощью погружения в условия жизни дагестанцев XIX века.

«Мы можем осуществить большую детскую мечту и позволить подросткам пожить жизнью их предков. Это не просто пройти испытания и конкурсы, это возможность узнать о том, как в реальности жили наши предки, о кодексе горцев, о каких-то принципах, взглядах, укладе, быте», – поделилась мыслями шеф-редактор тематического вещания ГТРК «Дагестан» Назира Алиева.