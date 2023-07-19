Магомед Халиков: путь к славе

Родился: 16 марта в 1989 году в городе Избербаш.

Его родители выходцы из Сергокалинского и Левашинского районов.

С детства любил музыку и спорт, посещал секции разных видов спорта: борьба, каратэ, ушу-саньда, с 6 лет каждое лето ездил в лагерь в с. Гаша , где принимал участия в конкурсах и сценках как актёр и артист.

Магомед учился в средней школе номер №1, далее в ПТУ на оператора ЭВМ и после поступил в ДГУ на заочное отделение юридического факультета.

Рос дисциплинированным мальчиком, много работал.

Путь Магомеда к музыке лежал через усердный труд на стройке времянки для бабушки. Ее соседом оказался музыкант Илиясов Мурад Ахмедович, который и заприметил мальчика и увидел в нем потенциал.

Почти 2 года Магомед был в группе «Юлдаш», где и познакомился со многими артистами.

Так как он заодно учился на заочном отделении и работу найти было сложно, в мае 2011 года он уехал в армию, на службу в Подмосковье, во внутренних войсках, 21 бригада оперативного назначения.

Приехал сержантом, успел отличиться и к 67-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне представители дагестанской диаспоры вручили ему грамоту.

После службы Халиков работал спасателем на турбазе «Прибой», а позже - авто-слесарем.

Однажды встретил Хасбулата Рахманова, с которым был знаком с 2009 года, когда был в группе с музыкантами. После этого мы чаще стали общаться, один раз он обратился ко мне с просьбой поехать к нему в село. На тот момент уже популярный певец увидел в Магомеде друга и близкого товарища по творчеству, Рахманов начал чаще забирать с собой на мероприятия, свадьбы, концерты. Магомед помогал ему, имея опыт в музыкальном мире.

В 2014 году Рахманов предложил Магомеду быть его директором (администратором). Так Халиков и попал в дагестанский шоубизнес.

Магомед вышел на большую сцену, выступал на годовых отчетах, которые организовывал популярный медиахолдинг «Прибой».

Халиков выпустил с Рахмановым совместный трек под названием «Ты моя» в Москве на радио «Восток ФМ», сделал премьеру Тимур Родригез и эта песня разлетелась везде.

Гастролируя по Кавказу, музыканты на каждом мероприятии практически исполняли этот дуэт.

Будучи админом (директором) Хасбулата Рахманова времени для своего творчества у Магомеда было недостаточно, так как они гастролировали по всей России.

В 2014 году Хасбулат познакомил Магомеда с продюсером Ильясом Абдулаевым. Ильяс высоко оценил тембр Магомеда и поверил в него.

Когда Магомед начал заниматься собой, он работал в ресторанах, чтобы улучшить свои вокальные данные, и благодаря Ильясу у Магомеда сегодня есть возможность быть на лучших платформах музыкального мира и иметь сотрудничество с такими компаниями как ЗвукМ.

На протяжении 5 лет Магомед Халиков поддерживает благотворительные концерты для детей инвалидов в г. Каспийск и так же комитет матерей России.