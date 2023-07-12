ЗАМАНА - В Махачкале открыли выставку про Морской торговый порт столицы Дагестана

В Махачкале открыли выставку про Морской торговый порт столицы Дагестана

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12 июля, 2023. Среда 11:23
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В Махачкале открыли выставку про Морской торговый порт столицы Дагестана

Накануне, 11 июля, в Махачкале состоялось торжественное открытие выставки, посвященной жизни и работе Морского торгового порта Махачкалы  — «В Петровскую гавань заходят корабли». 

В Махачкале открыли выставку про Морской торговый порт столицы Дагестана

 

Выставка рассказывает о жизни порта, в котором сейчас трудятся более 400 специалистов. 

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