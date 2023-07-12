Выставка рассказывает о жизни порта, в котором сейчас трудятся более 400 специалистов.
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Накануне, 11 июля, в Махачкале состоялось торжественное открытие выставки, посвященной жизни и работе Морского торгового порта Махачкалы — «В Петровскую гавань заходят корабли».
Выставка рассказывает о жизни порта, в котором сейчас трудятся более 400 специалистов.
Подробнее — здесь.
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