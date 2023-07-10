ЗАМАНА - Дагестанская певица Азира Исмаилова выиграла в музыкальном конкурсе

Дагестанская певица Азира Исмаилова выиграла в музыкальном конкурсе

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10 июля, 2023. Понедельник 11:58
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Дагестанская певица Азира Исмаилова выиграла в музыкальном конкурсе

Дагестанка Азира Исмаилова вошла число победителей конкурса «Да здравствует Россия!» – музыкального онлайн-марафона, организованного для поддержки участников СВО.

Дагестанская певица Азира Исмаилова выиграла в музыкальном конкурсе

По словам организаторов, этот марафон стал настоящим символом единства и поддержки российских бойцов.

В числе жюри – Александр Маршал, Игорь Бутман, Сергей Волчков.

Именно им предстояло выбрать 10 лучших исполнителей.

Подробнее – здесь.

 

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