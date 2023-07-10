По словам организаторов, этот марафон стал настоящим символом единства и поддержки российских бойцов.
В числе жюри – Александр Маршал, Игорь Бутман, Сергей Волчков.
Именно им предстояло выбрать 10 лучших исполнителей.
Подробнее – здесь.
Дагестанка Азира Исмаилова вошла число победителей конкурса «Да здравствует Россия!» – музыкального онлайн-марафона, организованного для поддержки участников СВО.
По словам организаторов, этот марафон стал настоящим символом единства и поддержки российских бойцов.
В числе жюри – Александр Маршал, Игорь Бутман, Сергей Волчков.
Именно им предстояло выбрать 10 лучших исполнителей.
Подробнее – здесь.
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