В Даргинском театре показали "Мой Дагестан" Расула Гамзатова

В честь празднования в 2023 году столетия Расула Гамзатова в Даргинском театре им. Омарла Батырая под руководством заслуженного деятеля искусств РД и РФ, художественного руководителя театра Мустафы Ибрагимова была проведена большая работа по постановке капитально-возобновленного спектакля «Мой Дагестан» на даргинском языке, в основу которого легла одноимённая книга народного поэта РД.

Теперь прекрасная проза Расула Гамзатова вновь звучит с подмостков Даргинского театра. Первый показ прошел на сцене вчера, 7 июля, завершив театральный сезон. В новом театральном сезоне, начало которого будет всецело посвящено юбилею великого поэта, жители и гости Избербаша смогут увидеть этот интересный спектакль.

Напомним, что спектакль впервые был поставлен Мустафой Ибрагимовым на сцене Даргинского театра в 2003 году, также в 2013 году был представлен на суд жюри и зрителей международного фестиваля «Сцена без границ» в городе Владикавказ. Конечно, спустя 20 лет актёрский состав частично изменился, но суть спектакля остаётся прежней, ведь мудрость произведений Расула Гамзатова и по сей день не теряет своей актуальности.

В памяти многих зрителей остались картины спектакля «Мой Дагестан» с участием народного артиста РФ Наби Ибрагимова, заслуженных артистов РФ Саида Алибекова, Рупата Чаракова, Наримана Алиева, заслуженного артиста РД Амарбагамата Багаматова, заслуженного работника культуры РД Абакара Алхасова – талантливых артистов старшего поколения и тех, кого уже нет с нами.

Нынешний состав этой прекрасной литературно-музыкальной композиции таков: народный артист РД Мухтар Нухов, заслуженные артисты РД Аминат Дациева, Абдулла Ризванов, Рашидат Исмаилова, Гасанкади Рабаданов, Саният Каримова, Магомедшамиль Шамилов, Магомедрасул Магомедрасулов, Загидат Мусаева, Салимат Шахмандарова, а также их талантливые коллеги Хузаймат Ибрагимова, Абдусамад Алиев, Нурбаганд Идрисов, Алибхан Алибеков, Амирбек Батиров, Рахмет Бахмудов, Патимат Тахалаева, Басират Абдуллаева, Ислам Гасанов, Зарина Азизова, Минатулла Гусенов, Хасбулат Рахманов. Многие из них играют в спектакле вновь, сквозь годы, переосмыслив характеры своих персонажей.

Музыкальное сопровождение спектакля обеспечили талантливые артисты оркестра – заслуженный артист РД Магомед Шахбанов, виртуозы-музыканты Рамазан Расулов, Рабадан Шахбанов, Тагир Алишейхов и Гаджимурад Рамазанов. Оркестр играл живую музыку и для солистов, и для усиления эмоционального воздействия.

Спектакль-композиция по мотивам известной книги «Мой Дагестан» Расула Гамзатова, широко известной не только в России, но и за рубежом, конечно же, посвящен Дагестану. Прозаик с огромной любовью говорит о вечных проблемах человеческого мироздания. Содержание её составляют размышления, монологи и воспоминания автора о Дагестане и дагестанцах, о родном ауле, об истории Дагестана, об искусстве и литературе, о природе творчества и характере поэзии. Постановка выстроена в форме авторского текста и девяти разных притч, особенно поучительных для молодежи, рассказывающих о добрых обычаях и традициях родного края.