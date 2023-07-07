Юбилейный вечер Гасайни Аппаева состоялся в Каякентском районе

В школе селения Новое-Викри Каякентского района состоялся творческий вечер Заслуженного учителя Республики Дагестан, поэта, публициста, члена редакционной коллегии журнала «Лачин», многократного победителя конкурсов учителей русского языка и литературы Каякентского района, Республики Дагестан, Российской Федерации Гасайни Аппаева.

Мероприятие состоялось в связи с его 60-летним юбилеем.

В вечере приняли участие представители администраци Каякентского района, именитые представители интеллигенции республики, делегация республиканской газеты «Замана», коллеги по работе, друзья, почитатели таланта из общественной организации «Даргала анкъи».

В многонациональном Каякентском районе вечер вели на русском языке.

Отмечали трудолюбие и неустанный труд, талант учителя. Желали здоровья и успехов в дальнейшей жизни.

Мероприятие прошло в торжественной и дружеской атмосфере.