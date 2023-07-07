Мероприятие состоялось в связи с его 60-летним юбилеем.
В вечере приняли участие представители администраци Каякентского района, именитые представители интеллигенции республики, делегация республиканской газеты «Замана», коллеги по работе, друзья, почитатели таланта из общественной организации «Даргала анкъи».
В многонациональном Каякентском районе вечер вели на русском языке.
Отмечали трудолюбие и неустанный труд, талант учителя. Желали здоровья и успехов в дальнейшей жизни.
Мероприятие прошло в торжественной и дружеской атмосфере.