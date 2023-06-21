Итальянская комедия на даргинском языке

Да, вы не ослышались, Италия ближе, чем вы думали! Кусочек солнечной Венеции предстал перед зрителями на сцене Даргинского театра им. О. Батырая во время премьеры спектакля «Слуга двух господ» по пьесе итальянского классика Карло Гольдони.

И как отметили в своих отзывах любители театрального искусства, это было ярко, весело и незабываемо!Работа над постановкой «Слуга двух господ» велась при поддержке партийного проекта «Культура малой Родины» ВПП «Единая Россия» под руководством приглашенного режиссёра из Республики Башкирия. Рамиза Мухаметшина – заслуженный деятель искусств и заслуженная артистка Республики Башкортостан.

В 2022 году Рамиза Санировна уже работала с коллективом Даргинского театра в качестве режиссера по пластике и хореографии в спектаклях «Аршин мал алан» и «Мачеха Саманишвили».

Она – лауреат Всероссийской премии «Арлекин» в номинации «Лучший балетмейстер» (2009), VII Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» в номинации «Лучшая работа хореографа/балетмейстера. За пластическое обаяние спектакля» (2010), дипломант XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (Москва, 1985).

Что касается пьесы для новой постановки, выбор художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РД и РФ Мустафы Ибрагимова пал на произведение венецианского драматурга Карло Гольдони, постановки по которой реализованы во многих театрах. Но у каждого театра спектакль свой и ключевое значение в его постановке играет мастерство режиссера и артистов, сценическое и визуальное оформление действа.

Сокращением и корректировкой пьесы занимался молодой, талантливый драматург, начинающий художник слова, который уже зарекомендовал себя с лучшей стороны – Рената Н. Над подготовкой декораций и костюмов к спектаклю плодотворно поработали народный художник РД Ибрагимхалил Супьянов и работники пошивочного цеха Даргинского театра.

В известной классической комедии описывается интереснейший сюжет о неунывающем, находчивом и смешном плуте Труффальдино, который нанялся на службу к двум господам одновременно.

Работать на двух хозяев было непросто, но пройдоха из Бергамо со своими обязанностями ловко справлялся, даже встретил свою возлюбленную.

Вскоре выясняется, что оба господина слуги не только знакомы, но даже были в прошлом женихом и невестой, но до поры не знают, что другой находится рядом. Как же замечательно, что в финале комедии каждый герой находит свое счастье и настоящую любовь. Благодаря красивой музыке, романтической атмосфере, убедительной актерской игре и легкому юмору спектакль, пронизанный духом Италии, заслужил одобрительные отзывы зрителей.

Как пояснил режиссер-постановщик Рамиза Мухаметшина «Слуга двух господ» Карло Гольдони – самый известный и самый яркий образец жанра дель арте (итальянский площадный театр). В нем присутствует традиционный венецианский ансамбль мужских и женских масок, представленный замечательным составом артистов театра – Панталоне (народный артист РД Мухтар Нухов), Труффальдино (заслуженный артист РД Гасанкади Рабаданов), доктор Ломбарди (артист Рахмет Бахмудов), Бригелла (заслуженный артист РД Магомедшамиль Шамилов), Сильвио (артист Абдусамад Алиев), Клариче (артистка Зарина Азизова) и Смеральдина (заслуженная артистка РД Аминат Дациева).

Без влюбленной парочки, двигающей сюжет, в комедии дель арте тоже никак не обойтись – это Беатриче (артистка Хузаймат Ибрагимова) и Флориндо (артист Алибхан Алибеков). А также слуги, по совместительству двигатели декораций – артисты Магомед Ибрагимов, Амирбек Батиров, Ислам Гасанов.Роль Труффальдино из Бергамо досталась яркому, талантливому, прекрасно поющему артисту театра Гасанкади Рабаданову, который так великолепно перевоплотился в новый образ, что глядя на него на сцене невозможно не раствориться в атмосфере итальянского проказника.

Шустрый малый с ложкой наперевес (как известно, главной задачей для себя герой считал вовремя и вкусно поесть) всегда в движении, устраивает путаницу, выворачиваясь из самых нелепых ситуаций, устроенных им же самим.За время работы над постановкой театральная труппа и режиссер, после многих испытаний, сложностей и творческих побед стали одной семьей. И потому артистам захотелось оставить отзывы об интереснейшей работе с их наставником.

«Труффальдино – это одна из сложных ролей в моем послужном списке. Я очень благодарен Рамизе Санировне за бесценный опыт, новое амплуа и в целом спектакль в таком необычном для всех нас формате, которые очень понравились зрителю во время премьеры. Спасибо за Ваш труд, терпение и профессионализм!» – исполнитель главной роли Гасанкади Рабаданов.

«Работать с Рамизой Санировной – это одно удовольствие для меня, как для актера, который хочет получить новое дыхание и перенять опыт такого профессионала, особенно в жанре классика, не таком привычном для Дагестана. Конечно же, она как мастер своего дела очень требовательна, но надеюсь, я смогла оправдать ее старания в роли Клариче. Хотелось бы выразить Рамизе Санировне огромную благодарность за терпение и любовь к своей профессии. Желаю Вам ещё больше удачных постановок на нашей сцене и в театрах России» – пожелала Зарина Азизова.

«Комедия дель арте – это подлинный игровой рай для актера, который может позволить себе быть ярко характерным, без полутонов. И пусть это непривычный жанр как для артистов, так и для наших зрителей, совместная кропотливая работа с режиссером была высоко оценена публикой на премьере, которая прошла с большим успехом. Найдя схожесть темпераментов итальянцев и даргинцев, Рамиза Санировна смогла перевоплотить нас в венецианских купцов, слуг и вельмож, воплотить эстетику 18 века, и чтобы все соответствовало тому стилю, работала буквально над каждым жестом, мимикой, нашла нужный темпоритм и драйв. Ценно то, что она помогла пробудить скрытые возможности даже такому опытному артистку с 33-летним стажем работы на сцене как я. Также мне понравились проводимые ею перед выходом на сцену психофизические тренинги для артистов, работа по принципам ансамблевости и т.д. Многим моим коллегам Рамиза Санировна, оказавшись в нужное время в нужном месте, помогла поверить в себя, за что ей большая благодарность и почет!» – исполнитель роли Панталоне – Мухтар Нухов.

«Как человек Рамиза Санировна очень добрый, понимающий и скромный. На работе же она профессионал: строгая, требовательная, всегда добивающаяся своей цели. Хотя это не первая наша встреча, но в формате полномасштабной постановки спектакля поначалу нам всем было нелегко, так как и тематика постановки была для нас новой, и видение режиссера – непривычным. За короткое время она смогла вылепить из нас, как она сама сказала, итальянских героев 18 века. Зритель остался доволен, чему мы несказанно рады. Игра стоила свеч! Спасибо Вам большое, уважаемая Рамиза Санировна, за то что, несмотря на все трудности, смогли найти подход к каждому и реализовать ещё одну красивую историю в репертуаре нашего театра» – отметила Хузаймат Ибрагимова в роли Беатриче.

«Поработать с Рамизой Санировной было честью для меня, этот период был очень интересным и продуктивным, подарил новые умения и опыт такого профессионала и разносторонней личности. При этом она всегда открыта для новых идей, в работе с ней было место и для импровизации, к примеру, когда я попросил в одну из своих сцен добавить элементы балетного прыжка, чтобы изобразить радость моего персонажа Флориндо, она оценила мою задумку и тем самым дала стимул двигаться дальше. В таком продуктивном диалоге, где режиссер слышит артистов, а артисты – своего наставника, хотелось в ответ поддержать все творческие задумки Рамизы Санировны и реализовать их на сцене» – сказал Алибхан Алибеков.

«Для меня знакомство и взаимодействие на сцене с Рамизой Санировной было первым и стало настоящим открытием. Помимо того, что наш уникальный наставник сочетал в себе таланты хореографа и режиссера, она старалась и нас подвигнуть искать в себе новые грани таланта. Будучи также отличным психологом, она понимала, что выводит своих подопечных из так называемой зоны комфорта и привычного формата игры на сцене, что поначалу даже сопровождалось негативными и протестными реакциями, но постепенно, благодаря ее природной харизме, умению вдохновить и указать правильный вектор движения, наши отношения становились теплее, а лучезарная улыбка этого замечательного человека стала индикатором ее довольства нашей игрой и неким стимулом радовать режиссера все больше. Ведь она искренне делится своим опытом, энергетикой, и делает это ради нашего творческого развития и, конечно же, искусства, а это дорогого стоит! От лица всего коллектива, и даже тех, чьих комментариев здесь нет, и артистов, сыгравших роли без слов, большая признательность Рамизе Санировне, Вы завоевали наше уважение и любовь, ждем в гости снова и будем рады новым постановкам под Вашим чутким руководством», – отметил исполнитель роли доктора Ломбарди – артист Рахмет Бахмудов.

И в конце статьи позвольте познакомить зрителей с главной героиней статьи. Рамиза Мухаметшина (на фото в саду театра либо с артисткой Хузаймат Ибрагимовой) – родилась в городе Янаул Республики Башкортостан. Окончила Челябинский институт культуры по специальности «балетмейстер», а также Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова по специальности «режиссёр драмы».

В 1984 – 2006 годах работала в Государственном ансамбле народного танца имени Файзи Гаскарова как артистка балета. Сейчас является главным балетмейстер-постановщиком Башкирской государственной филармонии.

С детства Рамиза Санировна мечтала стать драматической актрисой, но судьба изменила траекторию жизненного пути и привела ее в танцы. И тем самым дала возможность заниматься хореографией с артистами театров по всей России, реализовать себя как режиссер, путешествовать и в каждом регионе раскрывать себя по-новому, осознавая, как по духу близки менталитет и культура этих народов, влюбляюсь в их традиции и самобытность.

Как призналась Рамиза Санировна в интервью – она человек счастливый, потому что новые эмоции и знания стимулируют развитие личности и души, что для режиссёра очень важно.

«Артист – это пластилин, из которого мы, режиссеры, лепим. Я же – человек 2 в 1 – человек, который занимается пластикой тела как балетмейстер и пластикой слова как режиссер, что дарит преимущества и новые возможности в выполнении творческих задач. Очень много езжу по России, работаю во многих регионах, таких как Мордовия, Чувашия, Алтай, Хакассия, Татарстан и, конечно же, Дагестан, куда я приезжаю с рабочими визитами уже в третий раз и именно в Даргинский театр прекрасного приморского города Избербаш.

Есть в вашем театре артисты-находки и в целом каждый одарен и талантлив, ведь, несмотря на новизну игры, перевоплощения и задач, артисты показали прекрасное умение работать в ансамбле на сцене. Для многих открытие себя и новых творческих стало очередной ступенью, для того, чтобы дальше раскрываться как актеру и личности, ощутили вкус успеха в новом направлении своей деятельности.

Я повела труппу за собой и с головой окунула в океан эмоций нового динамичного спектакля, который стал смелым экспериментом на базе национального театра. Могу сказать, что непростые дни работы в начале постановки привели к прекрасному результату, который смогли оценить зрители на премьере 14 июня. Для меня знакомство с каждым театром дает возможность поделиться своим опытом и увидеть плоды нашего общего труда, который выражается в эмоциональной отдаче от артистов и зрителей. Я этим живу и Даргинский театр, его прекрасный коллектив и зрители, заняли свою нишу в моем сердце и останутся в нем навсегда», – поделилась в интервью Рамиза Мухаметшина.

Хочется отметить, что с появлением партийного проекта «Культура малой Родины», подарившим возможность реализации новых идей театральных деятелей, руководство учреждения неоднократно приглашало режиссеров, но постановка Рамизы Санировны – это второй случай, когда приезжий режиссер, не владеющий даргинским языком, великолепно справляется с главной функцией национального театра – нести культуру в массы на родном языке.

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА,специалист по связям с общественностьюДаргинского театра им. О. Батырая.