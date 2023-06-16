«Прошло очень интересное мероприятие, посвященное юбилею дагестанского поэта Расула Гамзатова. Для меня особенно приятно было получить приглашение на эту конференцию, потому что, когда я учился в 10 классе, мне подарили книгу “Мой Дагестан”, которая оказала на меня огромное влияние. Творчество поэта повлияло на становление меня, как личности, на мое мировоззрение. С тех пор у меня появилась мечта – написать книгу “Моя Якутия”.
Расул Гамзатов – это человек планетарного масштаба. Если Александр Пушкин – это русский поэт, то Расул Гамзатов – это российский поэт, который объединяет все народы, все конфессии нашей страны. Расул Гамзатов – это один из великих носителей культурного кода всего российского народа. Изучать его творчество нам предстоит еще долго, его произведения помогут построить новую великую Россию», – сказал парламентарий.