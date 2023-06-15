На сцене Даргинского театра состоялась премьера спектакля «Слуга двух господ»

В среду, 14 июня, на сцене Даргинского театра прошла премьера спектакля «Слуга двух господ» на даргинском языке по пьесе классика итальянской литературы Карло Гольдони.

Спектакль состоялся в рамках партийного проекта «Культура малой родины» ВПП «Единая Россия». Режиссер-постановщик Рамиза Мухаметшина – главный балетмейстер-постановщик Башкирской государственной филармонии, заслуженный деятель искусств и заслуженная артистка Республики Башкортостан. Рамиза Санировна уже работала с коллективом театра в 2022 году в качестве режиссера по пластике и хореографии в спектаклях «Аршин мал алан» и «Мачеха Саманишвили».

Сокращением и корректировкой пьесы занимался молодой, талантливый драматург Рената Н., над подготовкой декораций и костюмов к спектаклю плодотворно поработали народный художник РД Ибрагимхалил Супьянов и работники пошивочного цеха Даргинского театра.

В пьесе описывается интересный сюжет о неунывающем, находчивом и смешном плуте Труффальдино, который нанялся на службу к двум господам одновременно, попадал в различные передряги, из которых, обладая невероятной везучестью, с легкостью выходил. Роль главного героя сыграл заслуженный артист РД Гасанкади Рабаданов, также были задействованы народный артист РД Мухтар Нухов, заслуженные артисты РД Аминат Дациева, Магомедшамиль Шамилов, талантливые артисты театра Рахмет Бахмудов, Зарина Азизова, Хузаймат Ибрагимова, Абдусамад Алиев, Алибхан Алибеков, Амирбек Батиров, Магомед Ибрагимов и Ислам Гасанов.

Благодаря красивой музыке, романтической атмосфере, убедительной актерской игре, спектакль, пронизанный духом Италии, заслужил одобрительные отзывы избербашских зрителей и гостей города.