В рамках мероприятия его участники рассмотрят вопросы, связанные с проблемами сохранения и укрепления межнационального согласия, обеспечения единства многонационального и поликонфессионального граждан страны, углубления знаний об истории и культуре России, а также приобщения к истокам культурно-исторического наследия национальностей Российской Федерации.
Принять участие могут ученые-исламоведы, востоковеды, историки, филологи, философы, религиозные деятели, сотрудники органов власти, а также магистранты и учащиеся университетов.