ЗАМАНА - В Совете Федерации показали документальный фильм о жизни и творчестве Расула Гамзатова

В Совете Федерации показали документальный фильм о жизни и творчестве Расула Гамзатова

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08 июня, 2023. Четверг 08:10
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В Совете Федерации показали документальный фильм о жизни и творчестве Расула Гамзатова

Вчера, 7 июня, в Совете Федерации в рамках Дней Дагестана, приуроченных к 100-летнему юбилею со дня рождения классика поэзии Расула Гамзатова, прошел показ документальной картины о его жизни и творчестве.

В Совете Федерации показали документальный фильм о жизни и творчестве Расула Гамзатова

Лента повествует о становлении Расула Гамзатова как поэта и его роли в культурном развитии республики.

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