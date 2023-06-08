«Я счастлив, что лично был знаком с Расулом Гамзатовым и имел возможность прикоснуться к чистому источнику его мыслей и нравственных ценностей»;
Самые яркие цитаты Владимира Путина о Расуле Гамзатове
- Автор Дарья
- 08 июня, 2023. Четверг 00:22
Вспомним самые яркие цитаты Владимира Путина о Расуле Гамзатове:
«Я счастлив, что лично был знаком с Расулом Гамзатовым и имел возможность прикоснуться к чистому источнику его мыслей и нравственных ценностей»;
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