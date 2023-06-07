Сергей Меликов: «Культурное наследие – основа межнационального взаимопонимания народов России»

В эти часы в Москве проходят Дни Дагестана, приуроченные к 100-летию народного поэта республики Расула Гамзатова. Мероприятие открылось концертом, в ходе которого стихи Расула Гамзатова читали заслуженный артист России Михаил Морозов и артисты театра ГИТИС.

Песни на произведения поэта исполнили известные исполнители дагестанской эстрады: народная артистка Дагестана Кристина Рамазанова, народная артистка Дагестана Джамиля Гамзатова, заслуженный артист РД Адиль Уцумуев, артисты Масул Рабаданов и Вайсул Джалилов. В фойе развернута выставка, по периметру которой расположена книжная экспозиция из числа изданий, вышедших в свет к 100-летнему юбилею поэта. Стенды снабжены QR-кодами, по которым можно послушать известные песни на слова поэта и исполнение его знаменитых стихов. Много интересного – на современных тач-скринах.



Глава региона представил Валентине Матвиенко и Татьяне Голиковой, возглавляющей комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения поэта, выставку, посвященную жизни и творчеству Расула Гамзатова.

В экспозиции представлены широкоформатные и классические фотографии поэта в разные годы вместе с семьей, друзьями и коллегами, главами государств, выдающимися общественными и политическими деятелями его времени.

В ходе торжественного мероприятия спикер Совфеда Валентина Матвиенко, обращаясь к собравшимся, особо подчеркнула, что Расул Гамзатов был подлинным художником слова.

«В его творчестве отразился благородный характер народа Дагестана, величие дагестанской природы, глубина древних традиций. Поэта всегда ценили и ценят за меткий слог, за мудрость, за бесконечную, искреннюю любовь к Родине. Он часто говорил, что у его народа и его книг две матери – родной Дагестан и великая Россия. И, хотя его произведения были переведены на десятки языков мира, он не уставал повторять, что без великого русского языка, без друзей-переводчиков, он бы оставался «поэтом одного ущелья. Одно из самых известных и трогательных его стихотворений – это «Журавли». В нём, с одной стороны, оплакиваются погибшие на войне товарищи, но при этом воспевается надежда на возрождение, на вечную жизнь человеческой души. Это стихотворение легло в основу всенародно любимой песни. Изображение летящих белых журавлей сегодня стало признанным символом народной памяти о погибших героях Великой Отечественной войны. Оно украшает множество монументов павшим воинам и является эмблемой акции «Бессмертный полк»», – сказала спикер Совфеда.



Валентина Матвиенко добавила, что уже 13 лет отмечается признанный ЮНЕСКО Праздник Белых журавлей, который объединил в себе поэзию, память о трагических годах войны и призыв к дружбе между людьми всех национальностей.

Глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил Президента страны Владимира Путина, Правительство России, Совет Федерации за большое внимание к празднованию юбилея Расула Гамзатова.

«От лица всех дагестанцев я искренне благодарю руководство нашей страны, Владимира Владимировича Путина, по инициативе которого празднование юбилея поэта получило такой высокий статус. Благодарю Вас, Валентина Ивановна, за особое отношение и к Дагестану, и к личности Расула Гамзатовича, а также за гостеприимный прием и всемерную поддержку празднования! Признателен Вам, Татьяна Алексеевна, за огромную работу, проведенную под Вашим руководством, по подготовке празднования 100-летия народного поэта Дагестана Расула Гамзатова на федеральном уровне в соответствии с указом главы государства», – сказал Меликов.

Руководитель региона пригласил собравшихся принять участие в мероприятиях, посвящённых 100-летию Расула Гамзатова. Они запланированы в Махачкале, в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Баку.

«Конечно же, ждем всех на родине поэта! Валентина Ивановна уже пригласила всех в сентябре в Дагестан на парламентский форум, тема которого соответствует основной тематике в творчестве Расула Гамзатова – это «Культурное наследие – основа межнационального взаимопонимания народов России». Подготовительная работа уже ведется, и мы ждем Вас в самом южном городе России – Дербенте», – сказал Сергей Меликов.