Выступая на заседании Совета Федерации заслуженный работник культуры Республики Дагестан, поэт, переводчик Марина Ахмедова очень эмоционально прочла с высокой трибуны строки Расула Гамзатова, которые не оставили равнодушными никого в зале: «И сегодня в стихах Гамзатова из далекого прошлого вновь обращаются к потомкам павшие герои той войны:
И хоть списали нас военкоматы,
Но недругу придется взять в расчет,
Что в бой пойдут и мертвые солдаты,
Когда живых тревога призовет.
И вы должны, о многом беспокоясь,
Пред злом ни шагу не подавшись вспять,
На нашу незапятнанную совесть
Достойное равнение держать.
Дагестанский разведчик погребен в братской могиле в Крыму, за освобождение которого отдал свою юную жизнь. А сегодня, спустя 80 лет, вблизи этих мест вновь идут кровопролитные бои. И плечом к плечу с новыми нацистами сражаются русские, дагестанцы, чеченцы, башкиры, буряты… И если Магомед-Загид перед лицом смерти гордо произнес, что он – русский, то Президент России с такой же гордостью сегодня произносит «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин…»