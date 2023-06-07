Марина Ахмедова выступила на заседании Совета Федерации со стихами Расула Гамзатова

Выступая на заседании Совета Федерации заслуженный работник культуры Республики Дагестан, поэт, переводчик Марина Ахмедова очень эмоционально прочла с высокой трибуны строки Расула Гамзатова, которые не оставили равнодушными никого в зале: «И сегодня в стихах Гамзатова из далекого прошлого вновь обращаются к потомкам павшие герои той войны:

И хоть списали нас военкоматы,

Но недругу придется взять в расчет,

Что в бой пойдут и мертвые солдаты,

Когда живых тревога призовет.

И вы должны, о многом беспокоясь,

Пред злом ни шагу не подавшись вспять,

На нашу незапятнанную совесть

Достойное равнение держать.

Дагестанский разведчик погребен в братской могиле в Крыму, за освобождение которого отдал свою юную жизнь. А сегодня, спустя 80 лет, вблизи этих мест вновь идут кровопролитные бои. И плечом к плечу с новыми нацистами сражаются русские, дагестанцы, чеченцы, башкиры, буряты… И если Магомед-Загид перед лицом смерти гордо произнес, что он – русский, то Президент России с такой же гордостью сегодня произносит «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин…»