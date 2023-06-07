Выставка, посвященная Расулу Гамзатову, проходит в Совете Федерации

В рамках Дней Расула Гамзатова в Совете Федерации установили выставку, посвященную жизни и работе великого поэта республики. Экспозицию совместными силами подготовили руководитель Дагестана Сергей Меликов, дочь Расула Гамзатова Салихат Гамзатова и сенатор от региона Ильяс Умаханов.

Меликов показал выставку спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и вице-премьеру страны Татьяне Голиковой. В дизайне современных стендов обыгрывается тема «Журавлей» – великой работы Расула Гамзатова, ставшей любимой песней для всей страны.

В выставку включены широкоформатные и классические фотографии Гамзатова в разные периоды времени вместе с семьей, близкими и коллегами, лидерами государств, известными общественными и политическими деятелями его времени.

По периметру выставки были выставлены книги, которые издавались к 100-летнему юбилею Расула Гамзатова.