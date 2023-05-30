Школьник их Махачкалы участвует в интеллектуальном шоу на телеканале «Пятница»

Автор Дарья |||

Юный лауреат и призер олимпиады МГУ из Махачкалы Зелимхан Атаев 30 мая в 18:40 появится в девятом выпуске интеллектуального шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница», информирует пресс-служба телеканала.