Министр культуры Зарема Бутаева поздравила с юбилеем художественного руководителя Даггосфилармонии Ирину Нахтигаль

Министр зачитала поздравление от Главы РД Сергея Меликова:

«Народная мудрость гласит: “Чем бы Вы ни занимались в жизни, делайте это всем своим сердцем”. Уверен, что в этих словах секрет Вашей невероятной преданности любимому делу, неослабевающего интереса к профессии, безграничного энтузиазма в реализации новых проектов… Под Вашим руководством Дагестанская филармония приобрела новое дыхание, а многочисленные музыкальные вечера прочно вошли в культурную жизнь республики!».

«Фундаментальные знания музыковеда, артистизм и талант лектора, тонкий вкус музыкального критика, высочайшая интеллигентность и одновременно простота в общении – присущие именно Вам качества и черты характера. В их основе лежат прекрасное профессиональное образование, полученное в стенах Ленинградской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, и огромный опыт, накопленный на посту художественного руководителя Дагестанской государственной филармонии им. Т. Мурадова», – высказалась Бутаева.