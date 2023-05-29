ЗАМАНА - Школьница из Дахадаевского района вошла в тройку победителей Международного фестиваля детского творчества

Школьница из Дахадаевского района вошла в тройку победителей Международного фестиваля детского творчества

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29 мая, 2023. Понедельник 13:42
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Школьница из Дахадаевского района вошла в тройку победителей Международного фестиваля детского творчества

Школьница из Дагестана, ученица 2 класса Шаласинской СОШ Дахадаевского района, Эльмира Никабагамаева вошла в тройку победителей Международного фестиваля детского творчества.

Школьница из Дахадаевского района вошла в тройку победителей Международного фестиваля детского творчества

Церемония награждения состоялась 26 мая в Москве.

К конкурсу патриотической песни девочку подготовила педагог, земский учитель Татьяна Савенкова. Поездка школьницы в Москву на награждение состоялась благодаря финансовой поддержке депутата Госдумы РФ Джамаладина Гасанова.

Татьяна Савенкова поблагодарила парламентария за внимание к юному дарованию и содействие с поездкой в столицу страны. «Эта победа не состоялась бы, если бы не было финансовой помощи Джамаладина Набиевича. Мы благодарны ему за то, что он понял значимость этого конкурса и помог нам», — отметила она.

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