ЗАМАНА - Дагестанский школьник Камил Джирингов стал обладателем главной награды «Артека»

Дагестанский школьник Камил Джирингов стал обладателем главной награды «Артека»

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24 мая, 2023. Среда 15:50
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Дагестанский школьник Камил Джирингов стал обладателем главной награды «Артека»

Подросток из Дагестана Камил Джирингов стал одним из девяти победителей общеартековского конкурса «Звезда Артека», информирует пресс-служба Международного детского центра.

Дагестанский школьник Камил Джирингов стал обладателем главной награды «Артека»

Награждение ребят состоялось на ставшем уже традицией мероприятии участников смены «Встреча перед расставанием». Во встрече 5-й смены, которая проходила под эгидой «Славе не меркнуть, традициям жить!», поучаствовало более 3 тысяч подростков из 31 страны, в том числе 44 ребенка из Республики Дагестан.

«В “Артеке” я уже в 4-й раз. Проводил разные мероприятия, принимал участие в олимпиадах, турнирах по футболу, легкой атлетике, кроссу. И за свои заслуги и успехи в спорте и творчестве попал в “Артек”. За смену я обучился разному. По поводу конкурса “Звезда “Артека” было много сомнений, особенно на интеллектуальном уровне. Но я попал в финал, где продемонстрировал мастер-класс по гитарному искусству – 2 вида игры фингерстайл и бой. Из событий смены лучше всего мне запомнился “Бессмертный полк”. Я чту наших ветеранов, без них мы бы действительно не отдыхали в “Артеке” под мирным небом», – высказался дагестанский школьник Камил Джирингов. 

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