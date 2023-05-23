25-ый исторический парк «Россия – моя история» открылся в Профиграде

«В России существуют 24 исторических парка. Новый, 25-й, как мне кажется, станет первым виртуальным. Этот парк не просто отлично вписывается в концепцию мультимедийного проекта «Россия – моя история», который празднует 10-летие, но и станет в скором времени проводить реальную выставочную работу», – заявил директор Ассоциации исторических парков «Россия – моя история» в Москве Иван Есин.

За первое десятилетие работы проекта «Россия – моя история» в 24-х исторических парках прошло более 20 тыс. мероприятий для 17 млн посетителей. Теперь благодаря виртуальному музею в Профиграде некоторые выставки и мероприятия можно проводить в онлайн-формате.