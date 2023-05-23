ЗАМАНА - 25-ый исторический парк «Россия – моя история» открылся в Профиграде

25-ый исторический парк «Россия – моя история» открылся в Профиграде

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23 мая, 2023. Вторник 00:54
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25-ый исторический парк «Россия – моя история» открылся в Профиграде

На виртуальной карте онлайн-столицы профессий Профиграда проекта «Билет в будущее» появился исторический павильон «Россия – моя история». 

25-ый исторический парк «Россия – моя история» открылся в Профиграде

«В России существуют 24 исторических парка. Новый, 25-й, как мне кажется, станет первым виртуальным. Этот парк не просто отлично вписывается в концепцию мультимедийного проекта «Россия – моя история», который празднует 10-летие, но и станет в скором времени проводить реальную выставочную работу», – заявил директор Ассоциации исторических парков «Россия – моя история» в Москве Иван Есин.

За первое десятилетие работы проекта «Россия – моя история» в 24-х исторических парках прошло более 20 тыс. мероприятий для 17 млн посетителей. Теперь благодаря виртуальному музею в Профиграде некоторые выставки и мероприятия можно проводить в онлайн-формате.

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