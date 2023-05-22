ЗАМАНА - Артисты из Челябинска поучаствовали в музыкальном фестивале «Порт-Петровские ассамблеи» в Махачкале

Артисты из Челябинска поучаствовали в музыкальном фестивале «Порт-Петровские ассамблеи» в Махачкале

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22 мая, 2023. Понедельник 17:00
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Артисты из Челябинска поучаствовали в музыкальном фестивале «Порт-Петровские ассамблеи» в Махачкале

В Махачкале стартовал XVI Международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские ассамблеи», в рамках которого (пятый концерт) музыканты Челябинской государственной филармонии выступили на летней эстраде Дагестанской государственной филармонии, информирует пресс-служба учреждения.

Артисты из Челябинска поучаствовали в музыкальном фестивале «Порт-Петровские ассамблеи» в Махачкале

Свои номера показал победитель престижных международных музыкальных конкурсов Европы и России – инструментальный ансамбль «Маэстро Аккордеон».

В состав коллектива вошли: заслуженная артистка России Ольга Парфентьева (аккордеон), лауреат джазовых фестивалей Константин Корчагин (гитара) и Никита Баталов (контрабас, бас-гитара). В качестве исполнителей в концерте принимали участие Ольга Печерских (сопрано) и Рустам Зайченко (тенор).

Зрителям на концерте представили инструментальную и вокальную музыку первой половины 20 века.

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