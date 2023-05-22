Табасаранский театр провел культурный фестиваль для молодежи

Табасаранский театр на Крепости семи братьев и одной сестры в Табасаранском районе провел культурный фестиваль для молодежи.

Мероприятие проводилось совместно с Историко-краеведческим музеем района в рамках реализации проекта «Пушкинская карта». В фестивале приняли участие свыше 1500 молодых людей в возрасте 14-22 лет.

На крепости ежедневно проходил большой праздник, где приятное совмещалось с полезным: учащиеся имели возможность приятно провести время со своими сверстниками, завести новые знакомства, где любой желающий мог сфотографироваться на память с артистами Табасаранского театра в театральных костюмах.

Начиналось всё с экскурсии по крепости, где дети вместе с гидом совершали большой экскурс в историю табасаранского народа и получали массу информации о Крепости семи братьев и одной сестры. Не менее увлекательным оказалось для них и посещение Историко-краеведческого музея Табасаранского района, где выставлены предметы быта, представляющие традиционные ремесла табасаранского народа.

На крепости проходили мастер-классы по живописи, ковроткачеству, вязанию джурабов, изготовлению деревянных ложек и т.д. Участники фестиваля имели возможность посмотреть концерт районной школы искусств имени Касума Магомедова.

В завершение экскурсии на сцене амфитеатра крепости труппа Табасаранского театра предложила вниманию учащихся спектакль «Свадебный переполох», поставленный в театре в рамках проекта «Культура малой родины» приглашенным режиссером из Республики Калмыкия, народным артистом Калмыкии Сергеем Бурлаченко.