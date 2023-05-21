ЗАМАНА - Праздничный концерт в честь последнего звонка прошел в Кизляре

Праздничный концерт в честь последнего звонка прошел в Кизляре

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21 мая, 2023. Воскресенье 03:01
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Праздничный концерт в честь последнего звонка прошел в Кизляре

В Кизляре ленты выпускников надели более 900 школьников.

Праздничный концерт в честь последнего звонка прошел в Кизляре

Во всех учебных заведениях города состоялись торжественные линейки. С окончанием учебного года учителей и выпускников 20 мая поздравили глава Кизляра и другие чиновники.  Праздничный концерт в честь последнего звонка по традиции состоялся в центре культуры. Перед стартом ярких номеров прошло чествование лучших выпускников.

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