Концерт в поддержку участников СВО прошел в Даргинском театре

19 мая в городе Избербаш на сцене Даргинского театра им. О. Батырая состоялся благотворительный концерт «Мы вместе!». Все вырученные в этот день средства от продажи билетов будут направлены в созданный по поручению Главы РД Сергея Меликова Дагестанский региональный социальный Фонд «Все вместе» для оказания помощи семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на рубежах Украины.

Мероприятие было также направлено на гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Артисты в своих вокальных номерах воспевали земляков-героев и родной Дагестан. В зрительном зале в числе приглашенных присутствовали воины-афганцы и участники СВО, находящиеся в отпуске.

«Нужно, чтобы мы помнили о погибших на СВО Героях и верили в победу наших солдат. Нашим ребятам нужен надежный тыл. Ведь именно они, находясь на передовой, берегут наш покой, свободу и суверенитет страны. А пока наши ребята, на рубежах Украины, сражаются за будущее, наша общая задача – помочь их семьям дождаться возвращения своих отцов, мужей и сыновей» – отметили директор Даргинского театра Мухтар Матаев.

Концерт живой музыки прошел на высоком уровне и оставил шквал эмоций у зрителей. Особо хочется отметить талантливых артистов оркестра, на протяжении 2 часов даривших свой живой аккомпанемент – заслуженный артист РД Магомед Шахбанов, виртуозы-музыканты Рамазан Расулов, Тагир Алишейхов, Гаджимурад Рамазанов, Магомедрасул Магомедрасулов, а также их коллега – музыкант Ильяс Сурхаев.

Артистов Даргинского театра – ведущих концерта – народного артиста РД Мухтара Нухову и всеми любимую Хузаймат Ибрагимову, талантливых вокалистов и музыкантов Рабадана Шахбанова, заслуженного деятеля искусств РД Салимат Шахмандарову, Гасанкади Рабаданова, Арена Гасанова, Хасбулата Рахманова, Зарину Азизову, Мисрину Магомедову, Лейлу Магандалиеву, Минатуллу Гусенова, Магомеда Ибрагимова, сменяли звезды дагестанской эстрады и молодые дарования Патимат Кагирова, Шамиль Гаджиев, Пазилат Омарова, Магомед Лукманов, Гидаят Магомедова, Заур Алибеков, Эльмира Аминова, Оксана Омарова, Нуцалхан Саидов, Умайра Шахбанова, Руслан Курбанов, Сиражутдин Абдуллаев, Исрапил Ишталбагамаев, Талих Курбан, которые изъявили желание приехать и поддержать своих коллег, приняв таким образом участие в общем благом деле.