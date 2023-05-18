ЗАМАНА - В ДГУ озвучили итоги конкурса «Пиши о Расуле»

В ДГУ озвучили итоги конкурса «Пиши о Расуле»

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18 мая, 2023. Четверг 08:04
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В ДГУ озвучили итоги конкурса «Пиши о Расуле»

Результаты конкурса «Пиши о Расуле», который был приурочен к 100-летнему юбилею со дня рождения великого классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова, объявили в Научно-исследовательском институте фольклора и литературы ДГУ. В конкурсе приняли участие ученики старших классов и учащиеся университетов, информирует пресс-служба вуза.

В ДГУ озвучили итоги конкурса «Пиши о Расуле»

В рамках конкурса участникам необходимо было подробно и оригинально рассказать о работах Расула Гамзатова. Среди большого числа работ жюри выявило лучших и выбрало лауреатов в 3-х номинациях.

«Все работы были интересны, содержательны и логически выстроены. Конкурсанты в них сообщили о малоизвестных фактах из творческой биографии великого классика поэзии Дагестана. Приятно знать, что Расул Гамзатов всё так же интересен и любим новыми и новыми поколениями жителей республики», – высказалась руководительница Центра исследования литератур народов Дагестана ДГУ Хадижат Алиева.

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