В ДГУ озвучили итоги конкурса «Пиши о Расуле»

Результаты конкурса «Пиши о Расуле», который был приурочен к 100-летнему юбилею со дня рождения великого классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова, объявили в Научно-исследовательском институте фольклора и литературы ДГУ. В конкурсе приняли участие ученики старших классов и учащиеся университетов, информирует пресс-служба вуза.

В рамках конкурса участникам необходимо было подробно и оригинально рассказать о работах Расула Гамзатова. Среди большого числа работ жюри выявило лучших и выбрало лауреатов в 3-х номинациях.

«Все работы были интересны, содержательны и логически выстроены. Конкурсанты в них сообщили о малоизвестных фактах из творческой биографии великого классика поэзии Дагестана. Приятно знать, что Расул Гамзатов всё так же интересен и любим новыми и новыми поколениями жителей республики», – высказалась руководительница Центра исследования литератур народов Дагестана ДГУ Хадижат Алиева.